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Пацаны сериал: будет ли сниматься Джаред Падалеки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сверхъестественное».
Фото Кадр из сериала «Сверхъестественное»
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В интервью Collider Джаред Падалеки рассказал, что создатель «Сверхъестественного» и «Пацанов» Эрик Крипке обращался к нему по поводу съемок в супергеройском проекте.

«В 90% случаев я ему отвечаю: «Чувак, мне 41 год, у меня трое детей. Мне не 25, и я не тренируюсь по три часа в день. Я знаю, что ты, черт возьми, заставишь меня раздеться, так что дай мне время. Я в деле, но мне нужно нанять диетолога, тренера и провести восемь месяцев в барокамере, прежде чем появиться на съемочной площадке». Но да, было бы очень здорово снова увидеть Крипке и поработать над этим шоу, оно великолепно, я его фанат».

На данный момент из «Сверхъестественного» в сериал «Пацаны» перекочевала только часть семьи Винчестеров: исполнители ролей Джона (Джеффри Дин Морган) и Дина (Дженсен Эклс).

Пацаны, 4 сезон. Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня

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