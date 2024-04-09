Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»

В интервью Collider Джаред Падалеки рассказал, что создатель «Сверхъестественного» и «Пацанов» Эрик Крипке обращался к нему по поводу съемок в супергеройском проекте.

«В 90% случаев я ему отвечаю: «Чувак, мне 41 год, у меня трое детей. Мне не 25, и я не тренируюсь по три часа в день. Я знаю, что ты, черт возьми, заставишь меня раздеться, так что дай мне время. Я в деле, но мне нужно нанять диетолога, тренера и провести восемь месяцев в барокамере, прежде чем появиться на съемочной площадке». Но да, было бы очень здорово снова увидеть Крипке и поработать над этим шоу, оно великолепно, я его фанат».

На данный момент из «Сверхъестественного» в сериал «Пацаны» перекочевала только часть семьи Винчестеров: исполнители ролей Джона (Джеффри Дин Морган) и Дина (Дженсен Эклс).