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Пацаны сериал: сколько сезонов, Эрик Крипке о 6 сезоне шоу
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:30

1 мин.

Шоураннер «Пацанов» рассказал о возможном 6 сезоне шоу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Пацаны»
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
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В интервью Inverse шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал, что не уверен в завершении шоу после пятого сезона, как планировалось ранее.

До «Пацанов» Крипке был создателем «Сверхъестественного» — сериала, в котором изначально задуманные пять сезонов растянулись на все пятнадцать.

«Это научило меня тому, что не стоит пытаться предсказать количество сезонов, ведь я тот человек, который — без преувеличений — за всю историю индустрии развлечений ошибался в этом вопросе больше всего. Как-то мне указали на это, и я сказал: «Ты прав, это просто смешно. Буду держать рот на замке». Так я и сделаю», — объяснил шоураннер.

На данный момент «Пацаны» находятся на этапе приближающейся премьеры четвертого сезона. Первые три эпизода продолжения шоу выйдут 13 июня на платформе Prime Video.

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