Драма «Память» с Джессикой Честейн выйдет в российский прокат 18 апреля

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18 апреля в российский прокат выйдет картина «Память». Режиссером и сценаристом фильма выступил Мишель Франко («Хроник»).

В 2023 году «Память» получила Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Сарсгаард) и была номинирована на «Золотого льва».

По сюжету фильма главная героиня пытается исцелиться от травмирующих воспоминаний, встретив того, кто теряет связь с прошлым.

В фильме снялись Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер, Элси Фишер и Джош Чарльз.

Картина «Память» выйдет в российских кинотеатрах 18 апреля.