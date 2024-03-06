Драма «Память» с Джессикой Честейн выйдет в российский прокат 18 апреля

6 марта, 14:45
18 апреля в российский прокат выйдет картина «Память». Режиссером и сценаристом фильма выступил Мишель Франко («Хроник»).
В 2023 году «Память» получила Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Сарсгаард) и была номинирована на «Золотого льва».
По сюжету фильма главная героиня пытается исцелиться от травмирующих воспоминаний, встретив того, кто теряет связь с прошлым.
В фильме снялись Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Мерритт Уивер, Джессика Харпер, Элси Фишер и Джош Чарльз.
Картина «Память» выйдет в российских кинотеатрах 18 апреля.