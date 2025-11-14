2-й сезон сериала «Папа в отлете» выйдет 21 ноября

14 ноября, 16:05
21 ноября состоится премьера всех шести эпизодов второго сезона сериала «Папа в отлете». Режиссерами проекта выступили Дэниэль Уорд и Дэймон Бисли. В центре сюжета — беременная Джемма, которая пытается наладить отношения со своим инфантильным отцом Малькольмом.
Во втором сезоне Джемме предстоит окунуться в заботы молодой матери, а Малькольму — стать идеальным дедушкой, компенсируя годы безразличного отцовства.
В продолжении проекта снялись Эйми Лу Вуд, Дэвид Моррисси, Дэвид Финн, Сара Хэдлэнд, Шэрон Руни и Тадж Атвал.
Новый сезон сериала «Папа в отлете» будет доступен для просмотра на платформе «Амедиатека».
