Папа в отлете 2 сезон: трейлер и дата выхода в России — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 ноября, 16:05

1 мин.

2-й сезон сериала «Папа в отлете» выйдет 21 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папа в отлете», реж. Дэниэль Уорд, Дэймон Бисли, Fudge Park Productions
Фото Кадр из сериала «Папа в отлете», реж. Дэниэль Уорд, Дэймон Бисли, Fudge Park Productions

21 ноября состоится премьера всех шести эпизодов второго сезона сериала «Папа в отлете». Режиссерами проекта выступили Дэниэль Уорд и Дэймон Бисли. В центре сюжета — беременная Джемма, которая пытается наладить отношения со своим инфантильным отцом Малькольмом.

Во втором сезоне Джемме предстоит окунуться в заботы молодой матери, а Малькольму — стать идеальным дедушкой, компенсируя годы безразличного отцовства.

Кто снялся в 2-м сезоне сериала «Папа в отлете»

В продолжении проекта снялись Эйми Лу Вуд, Дэвид Моррисси, Дэвид Финн, Сара Хэдлэнд, Шэрон Руни и Тадж Атвал.

Трейлер 2-го сезона сериала «Папа в отлете»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Папа в отлете»

Новый сезон сериала «Папа в отлете» будет доступен для просмотра на платформе «Амедиатека».

Ранее мы писали о 10 лучших сериалах студии Netflix последних пяти лет.

Поймать монстра, фильм.Фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер получил новую дату выхода

Фильмы
