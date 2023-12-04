«Папины дочки. Новогодние»: сюжет и дата выхода фильма

Сегодня, 12:35
Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START готовят к выпуску праздничный фильм «Папины дочки. Новогодние». Режиссером картины выступает Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы»), а за сценарий проекта отвечают Аслан Гугкаев («Кухня»), Александр Гаврильчик («Ивановы-Ивановы»), Андрей Канойко («Мамочки») и Павел Брусочкин («Папины дочки. Новые»).
Брусочкин рассказал, что «Папины дочки. Новогодние» смогут создать у зрителей праздничное настроение: «Первый сезон закончился Новым годом, и эта история начинается как раз через шесть часов после финала двадцатой серии. Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники».
По сюжету Веник (Филипп Бледный) отказывается от предложения Аллигатора (Александр Олешко) улететь на Мальдивы всей семьей.
Вместо этого он везет дочек, Тамару (Татьяна Орлова), Машу (Мирослава Карпович) и соседа Борю (Алексей Демидов) в подмосковный комплекс с пятизвездочным отелем, бассейном и горнолыжной трассой.
Оказавшись на месте, они понимают, что роскошные обещания Веника не совсем совпадают с реальностью.
К знакомым героям в фильме «Папины дочки. Новогодние» присоединятся Александр Ильин, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников.
Исполнитель роли Василия Федотова (Аллигатор) Александр Олешко считает, что главная цель картины в том, чтобы у людей на душе было по возможности спокойно и хорошо: «В Новый год все мечтают о чуде и исполнении желаний, поэтому во всех праздничных фильмах главное — настроение. Если оно получается, значит, все не зря».
Премьера картины «Папины дочки. Новогодние» пройдет на канале СТС 31 декабря.