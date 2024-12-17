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Папины дочки Новые 3 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Вышел трейлер 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин / START, СТС
Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», реж. Александр Жигалкин, Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин / START, СТС
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START опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В продолжении проекта Веник старается скрывать свои отношения с психологом Татьяной, Соня пытается сделать выбор между тремя поклонниками, Лиза и Диана ведут борьбу за личное пространство, а Арина хочет доказать свою значимость.

Кто снялся в сериале «Папины дочки. Новые»

В проекте снялись Филипп Бледный, Ксения Теплова, Полина Денисова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Татьяна Орлова, Лиза Арзамасова и Алексей Демидов.

Трейлер 3-го сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые» пройдет 2 января.

Где смотреть 3-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»

Новые эпизоды проекта также будут доступны для просмотра на СТС и START.

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