Вышел трейлер фильма «Папуля» с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном

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Sony Pictures Classics опубликовал трейлер картины «Папуля», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Шон Пенн.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Кристи Холл, ранее работавшая над сериалом «Меня это не устраивает!». «Папуля» для Холл — полнометражный режиссерский дебют.

В фильме Шон Пенн играет водителя такси, который за 20 лет в профессии хорошо научился понимать людей, а Дакота Джонсон исполняет роль пассажирки, переживающей непростой период в личной жизни.

Также в числе актерского состава картины Маркос Антонио Гонсалес и Шеннон Гэннон.

Мировая премьера фильма «Папуля» запланирована на 28 июня.