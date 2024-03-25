Мини-сериал «Паразит: Серый» выйдет на Netflix 5 апреля

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5 апреля на платформе Netflix пройдет премьера южнокорейского мини-сериала «Паразит: Серый», режиссером которого стал Ен Сан-хо («Поезд в Пусан»). Он же выступил в числе сценаристов проекта.

По сюжету на человечество нападают паразитические инопланетные организмы. Они захватывают мозг, чтобы контролировать тело и пожирать других людей.

Однако одному из паразитов не удалось полностью поработить свою носительницу, поэтому, получив частичный контроль, он живет в ее руке.

В проекте снялись Чон Со-ни, Ку Ге-хван, Ли Джон-хен, Ку Щи-ен, Ким Ин-гвон и Квон Хэ-хе.

Все эпизоды мини-сериала «Паразит: Серый» выйдут на Netflix 5 апреля.