Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Паразит серый 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

Мини-сериал «Паразит: Серый» выйдет на Netflix 5 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Паразит: Серый».
Фото Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 апреля на платформе Netflix пройдет премьера южнокорейского мини-сериала «Паразит: Серый», режиссером которого стал Ен Сан-хо («Поезд в Пусан»). Он же выступил в числе сценаристов проекта.

По сюжету на человечество нападают паразитические инопланетные организмы. Они захватывают мозг, чтобы контролировать тело и пожирать других людей.

Однако одному из паразитов не удалось полностью поработить свою носительницу, поэтому, получив частичный контроль, он живет в ее руке.

В проекте снялись Чон Со-ни, Ку Ге-хван, Ли Джон-хен, Ку Щи-ен, Ким Ин-гвон и Квон Хэ-хе.

Все эпизоды мини-сериала «Паразит: Серый» выйдут на Netflix 5 апреля.

Американская история ужасов, 12 сезон. Вышел трейлер второй половины 12 сезона «Американской истории ужасов» с Эммой Робертс и Ким Кардашьян

Сериалы
3
0
Новости холдинга
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Украина не попадет на Евро, а Грузия спасется благодаря Хвиче. Что нужно знать о финалах квалификации к чемпионату Европы-2024
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada