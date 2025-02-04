Драма «Парни с тату. Прямо в сердце» выйдет в российский прокат 6 февраля

6 февраля в российский прокат выйдет американский романтический драматический фильм «Парни с тату. Прямо в сердце» от режиссера Ника Кассаветиса («Дневник памяти»). Картина, основанная на романе Джей Крауновер, рассказывает о студентке-отличнице Шоу Лэндон, которая влюбляется в бунтаря и ловеласа Рула Арчера. Между ними нет ничего общего, кроме тайн, которые главные герои скрывают друг от друга.

Кто снялся в фильме «Парни с тату. Прямо в сердце»

В проекте снялись Сидни Тейлор, Чейз Стоукс, Александр Людвиг, Натали Элин Линд, Элла Балинска, Пол Йоханссон, Ханна Кеппл, Мэттью Ношка, Дэйзи Джелли, Инанна Саркис.