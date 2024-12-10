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Павел Прилучный озвучил верблюда Джамала в картине Финист Первый богатырь
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:50

2 мин.

Павел Прилучный озвучил верблюда Джамала в картине «Финист. Первый богатырь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр со съемок фильма «Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, НМГ Кинопрокат
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Актер Павел Прилучный озвучил верблюда Джамала в сказочном блокбастере Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь».

По сюжету фильма злой колдун наложил на персонажа заклятье, переместив его душу в тело верблюда. Примечательно, что и верблюд оказывается в теле человека.

«Процесс озвучания был очень увлекательным. Вместе с авторами мы создали яркий и запоминающийся образ... верблюда. На самом деле Джамал — молодой парень, погонщик, которого злой колдун заточил в тело неуклюжего, но обаятельного животного. Ему очень нравится Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд, он засыпает ее комплиментами, но рассчитывать на взаимность, как вы понимаете, не приходится. Выглядит это все очень забавно», — рассказал о своем персонаже актер.

Павел Прилучный добавил, что кино — это всегда магия, а сказки — двойное волшебство, за это их любят и дети, и взрослые: «А мне особенно приятно, что такие истории можно смотреть вместе со своими детьми и видеть их восторг от происходящего. Я вообще считаю, что детского контента должно быть больше».

Поиск подходящего голоса занял у создателей проекта практически год.

«Сложность заключалась в том, что Джамал одновременно и глубокий, и юмористический персонаж. Мы не хотели перекоса в какую-то одну из его граней. У Павла получилась вот эта тонкая грань между глубиной и юмором, легкостью», — объяснил креативный продюсер и соавтор сценария Вячеслав Зуб.

Трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»

Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.

Финист Первый богатырь фильм 2025: дата выхода. Опубликованы новые кадры со съемок сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»
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