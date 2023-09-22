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Сегодня, 15:20

Педро Альмодовар рассказал об актерском диапазоне Педро Паскаля и влиянии «Странного образа жизни» на его карьеру

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Странный образ жизни».
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В интервью The Independent Педро Альмодовар рассуждал, что, несмотря на то, что в карьере Педро Паскаля («Мандалорец», «Одни из нас») идет период экшн-ролей, актер способен на большее: «Он настоящий актер, который может сниматься в комедиях и драмах. Он способен играть в мюзиклах и классическом театре. Я чувствую, что люди загоняют его в рамки. Надеюсь, после того, как они посмотрят «Странный образ жизни», в их головах загорится лампочка, и люди скажут: «Он способен на большее, чем-то, для чего мы его нанимаем». Не только на эпические роли! Я ничего не имею против эпических ролей, просто как актер он более разносторонний».

Премьера короткометражной картины «Странный образ жизни» прошла весной этого года на Каннском кинофестивале. Главные роли в фильме сыграли Педро Паскаль и Итан Хоук.

Трейлер фильма «Странный образ жизни»:

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