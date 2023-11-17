Педро Паскаль может сыграть Рида Ричардса в «Фантастической четверке»

Согласно источникам Deadline и инсайдеру Дэниелу Рихтману, звезда «Мандалорца» и «Одних из нас» Педро Паскаль может сыграть Рида Ричардса в «Фантастической четверке».

Другие источники сообщили SlashFilm, что Паскаль уже подписал контракт на роль Мистера Фантастика. Впрочем, по информации Deadline, до заключения сделки еще далеко.

Ранее на роль Мистера Фантастика рассматривались Адам Драйвер и Мэтт Смит.

Marvel Studios пока не делала официального заявления.

«Фантастическую четверку» будет снимать Мэтт Шекман, уже работавший с Marvel над сериалом «Ванда/Вижн». Премьера картины запланирована на 2025 год.