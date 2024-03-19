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Педро Паскаль рассказал о влиянии Баффи истребительницы вампиров на свою карьеру
Фильмы и сериалы

19 марта, 19:05

1 мин.

Педро Паскаль рассказал о влиянии «Баффи — истребительницы вампиров» на свою карьеру

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров».
Фото Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
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В интервью Entertainment Tonight Педро Паскаль рассказал, что участие в проекте «Баффи — истребительница вампиров» стало переломным в его актерской карьере:

«Я был на начальном этапе своей карьеры около 15 лет. У меня не было возможности заболеть, обратиться к врачу, пройти лечение или даже заплатить за квартиру. На моем банковском счете было меньше 7 долларов», — вспоминал актер.

В этот момент у Паскаля появилась возможность сыграть небольшую роль в сериале «Баффи — истребительница вампиров»: «Это спасло положение и буквально стало причиной того, что я смог остаться в Голливуде и не сдаться».

«Баффи — истребительница вампиров» рассказывал о Баффи Саммерс (Сара Мишель Геллар), обладающей сверхчеловеческими силами. Педро Паскаль сыграл в сериале друга главной героини Эдди.

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