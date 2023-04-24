«Переводчик» Гая Ричи выйдет в российский прокат 1 июня

Сегодня, 13:55
Новый фильм режиссера «Джентльменов» и «Карты, деньги, два ствола» выйдет в прокат 1 июня, а не 18 мая, как сообщалось ранее.
«Переводчик» — будущий фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Главный герой — солдат Джон Кинли — не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что его спас местный переводчик Ахмед. Джон решает вернуться, чтобы спасти Ахмеда и его семью.
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