«Переводчик» Гая Ричи выйдет в российский прокат 1 июня

Новый фильм режиссера «Джентльменов» и «Карты, деньги, два ствола» выйдет в прокат 1 июня, а не 18 мая, как сообщалось ранее.

«Переводчик» — будущий фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли. Главный герой — солдат Джон Кинли — не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что его спас местный переводчик Ахмед. Джон решает вернуться, чтобы спасти Ахмеда и его семью.