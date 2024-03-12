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Первая дуэль 2023: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

12 марта, 22:05

1 мин.

Премьера французской драмы «Первая дуэль» состоится 14 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Первая дуэль»
Фото Кадр из фильма «Первая дуэль»
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14 марта состоится российская премьера фильма «Первая дуэль» режиссера Венсана Переса («Одни в Берлине»). Он же выступил в числе сценаристов проекта.

Сюжет «Первой дуэли» разворачивается в Париже 1887 года. Главные герои фильма, которые в силу разных обстоятельств не могут принимать участие в дуэлях, находят способ призвать врагов к барьеру и найти любовь.

В картине снялись Рошди Зем, Дория Тилье, Гийом Гальенн, Дамиен Боннар, Венсан Перес, Ноам Эджем, Пепе Лоренте, Мириам Акеддиу, Эва Данино и Иман Перез.

«Первая дуэль» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 14 марта.

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