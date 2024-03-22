Вышел тизер мини-сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

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Max опубликовал тизер мини-сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом. Режиссером проекта выступил Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»).

Действие мини-сериала развернется спустя неделю после произошедшего в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Проект расскажет о пути Освальда «Оза» Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэма.

В «Пингвине» снялись Клэнси Браун, Майкл Зеген, Берто Колон, Алекс Анагностидис, Эмили Мид, Крэйг Уолкер, Эдриэнн Ловетт и Крешимир Новакович.

Премьера мини-сериала запланирована на осень этого года. Точная дата релиза пока неизвестна.