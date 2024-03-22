Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Пингвин 2024: связь с Бэтменом, трейлер, дата выхода, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:40

1 мин.

Вышел тизер мини-сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Пингвин»
Фото Кадр из мини-сериала «Пингвин»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Max опубликовал тизер мини-сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом. Режиссером проекта выступил Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»).

Действие мини-сериала развернется спустя неделю после произошедшего в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Проект расскажет о пути Освальда «Оза» Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэма.

В «Пингвине» снялись Клэнси Браун, Майкл Зеген, Берто Колон, Алекс Анагностидис, Эмили Мид, Крэйг Уолкер, Эдриэнн Ловетт и Крешимир Новакович.

Премьера мини-сериала запланирована на осень этого года. Точная дата релиза пока неизвестна.

Шугар, 2024. Дата выхода сериала «Шугар» с Колином Фарреллом: расписание релиза эпизодов

Сериалы
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Хоррор «Домовой» с Розой Хайруллиной выйдет в прокат 4 апреля