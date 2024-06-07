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Пираты галактики Барракуда: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:55

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пираты галактики Барракуда»
Фото Кадр из фильма «Пираты галактики Барракуда»
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YouTube-канал «Кинокомпания Каропрокат» опубликовал трейлер фильма Антона Борматова («Миссия: Аметист») «Пираты галактики Барракуда».

По сюжету на Землю попадает космический пират с суперспособностями, который приняв облик школьника, пытается сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей и решить проблемы галактического масштаба.

В проекте снялись Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова и Андрей Воробьев.

«Пираты галактики Барракуда» выйдет в российских кинотеатрах 29 августа.

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