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Пираты Карибского моря: будет ли продолжение, новая часть и спин-офф
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Два новых фильма по вселенной «Пиратов Карибского моря» находятся в разработке

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
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Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер продолжает рассказывать о положении дел во вселенной «Пиратов Карибского моря». Недавно Брукхаймер заявил, что франшизу ждет перезапуск.

По словам продюсера, проще продолжить работу над проектом с новыми актерами, чем договориться со звездами серии фильмов.

Позже Джерри Брукхаймер рассказал, что к работе над ребутом подключился сценарист Джефф Натансон («Поймай меня, если сможешь», «Король Лев»). Он же работал над картиной 2017 года «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Кроме того, до сих пор не исключена возможность спин-оффа с Марго Робби.

«Это два разных фильма. Надеемся, они оба будут сняты», — рассказал Брукхаймер.

За сценарий «Пиратов» с Марго Робби отвечает британская сценаристка Кристина Ходсон («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»).

Будущее Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья остается под вопросом, но Джерри Брукхаймер хотел бы его возвращения в будущих фильмах.

«Если бы это зависело от меня, он бы в них участвовал. Я люблю его. Он хороший друг. Он потрясающий артист, и у него уникальная внешность. Он создал Капитана Джека», — отметил продюсер.

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