Pixar представила трейлер анимационного фильма «Элементарно»

Вышел трейлер мультфильма «Элементарно» от Pixar. В центре анимационной истории Эмбер и Уэйд — жители вымышленного Города Стихий. В нем обитают представители воздуха, земли, огня и воды. Эмбер и Уэйд принадлежат к двум последним, соответственно. Неожиданно для всех между представителями противоположных стихий завязывается дружба.

Главных героев озвучивают Лия Льюис и Мамуду Ати. Режиссер ленты — Питер Сон, на счету которого мультфильмы «Рататуй», «Суперсемейка» и другие. В мировой прокат «Элементарно» выйдет 16 июня 2023 года.