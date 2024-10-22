Аниме-сериал «Плачущий призрак на пенсии»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 18:00
29 сентября состоялась премьера аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии». Проект рассказывает об амбициозных охотниках за сокровищами, один из которых, Край Андрих, хочет отойти от дел, однако все главные приключения главного героя только начинаются.
|1 серия
|29 сентября
|2 серия
|6 октября
|3 серия
|13 октября
|4 серия
|20 октября
|5 серия
|27 октября
|6 серия
|3 ноября
|7 серия
|10 ноября
|8 серия
|17 ноября
|9 серия
|24 ноября
|10 серия
|1 декабря
|11 серия
|8 декабря
|12 серия
|15 декабря
|13 серия
|22 декабря