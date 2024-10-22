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Плачущий призрак на пенсии аниме 2024: дата выхода серий и трейлер — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Аниме-сериал «Плачущий призрак на пенсии»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии», реж. Масахиро Таката / Zero-G
Фото Кадр из аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии», реж. Масахиро Таката / Zero-G
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29 сентября состоялась премьера аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии». Проект рассказывает об амбициозных охотниках за сокровищами, один из которых, Край Андрих, хочет отойти от дел, однако все главные приключения главного героя только начинаются.

Трейлер аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии»

Расписание выхода эпизодов аниме-сериала «Плачущий призрак на пенсии»

1 серия 29 сентября
2 серия 6 октября
3 серия 13 октября
4 серия 20 октября
5 серия 27 октября
6 серия 3 ноября
7 серия 10 ноября
8 серия 17 ноября
9 серия 24 ноября
10 серия 1 декабря
11 серия 8 декабря
12 серия 15 декабря
13 серия 22 декабря
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