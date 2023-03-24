0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

Пластический хирург прокомментировала внешность нестареющей Энн Хэтэуэй

Ольга Стрельникова
Энн Хэтэуэй.
Фото Кадр из фильма «Отпетые мошенницы»
Telegram Дзен

Пластический, челюстно-лицевой хирург Виктория Блинова специально для «СЭ» оценила внешность американской актрисы Энн Хэтэуэй. «Для своих 40 лет она выглядит очень неплохо. Следов даже самой щадящей и малоинвазивной пластики нет. Скорее всего, с ней активно и успешно работают косметологи», — пояснила специалист.

Также пластический хирург предположила, что актриса на регулярной основе применяет инъекции ботулотоксина, гиалуроновые филлеры и различные питательные омолаживающие коктейли. «Энн Хэтэуэй не выглядит как жертва косметолога: никакой одутловатости от чрезмерного увлечения гиалуронкой, гель нигде не мигрировал, лицо симметричное и аккуратное», — подчеркнула Виктория Блинова.

И все же специалист сделала несколько рекомендаций как пластический хирург: «У актрисы достаточно низкое расположение бровей. Чтобы это исправить, ей отлично подошло бы эндоскопическое омоложение лица. Можно поработать с верхней и средней третями, с височной зоной. Липофилинг помог бы мягко и очень эффективно скорректировать возрастные изменения и скульптурировать лицо», — подытожила Виктория Блинова.

Ранее пластический хирург прокомментировал внешность Мадонны.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
Фильмы
3
0
Читайте также
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Twitter раскритиковали бренд Dove за нападки на Брендона Фрейзера