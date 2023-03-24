Пластический хирург прокомментировала внешность нестареющей Энн Хэтэуэй

Пластический, челюстно-лицевой хирург Виктория Блинова специально для «СЭ» оценила внешность американской актрисы Энн Хэтэуэй. «Для своих 40 лет она выглядит очень неплохо. Следов даже самой щадящей и малоинвазивной пластики нет. Скорее всего, с ней активно и успешно работают косметологи», — пояснила специалист.

Также пластический хирург предположила, что актриса на регулярной основе применяет инъекции ботулотоксина, гиалуроновые филлеры и различные питательные омолаживающие коктейли. «Энн Хэтэуэй не выглядит как жертва косметолога: никакой одутловатости от чрезмерного увлечения гиалуронкой, гель нигде не мигрировал, лицо симметричное и аккуратное», — подчеркнула Виктория Блинова.

И все же специалист сделала несколько рекомендаций как пластический хирург: «У актрисы достаточно низкое расположение бровей. Чтобы это исправить, ей отлично подошло бы эндоскопическое омоложение лица. Можно поработать с верхней и средней третями, с височной зоной. Липофилинг помог бы мягко и очень эффективно скорректировать возрастные изменения и скульптурировать лицо», — подытожила Виктория Блинова.

Ранее пластический хирург прокомментировал внешность Мадонны.