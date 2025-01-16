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Плохая девочка фильм 2025: дата выхода в России и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

1 мин.

Картина «Плохая девочка» с Николь Кидман вышла в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн / A24, Man Up Film, 2AM
Фото Кадр из фильма «Плохая девочка», реж. Халина Рейн / A24, Man Up Film, 2AM
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Сегодня, 16 января, в российский прокат вышел эротический триллер «Плохая девочка» от режиссера Халины Рейн («Тела, тела, тела», «Инстинкт»). В центре сюжета проекта — глава крупной компании Роми, которая за пределами работы подчиняется приказам молодого интерна Сэмюэла.

Фильм «Плохая девочка» был номинирован на «Золотого льва» Веницианского кинофестиваля, а за роль Роми Николь Кидман получила Кубок Вольпи.

Кто снялся в фильме «Плохая девочка»

В проекте снялись Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор, Вон Райлли, Виктор Слезак, Лесли Силва, Гайте Янсен и Роберт Фарриор.

Трейлер фильма «Плохая девочка»

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