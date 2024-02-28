Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
По Фрейду 2023: дата выхода в России, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

28 февраля, 15:05

1 мин.

Российская премьера драмы «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом перенесена на апрель

Фильм «По Фрейду» выйдет в российский прокат 18 апреля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «По Фрейду».
Фото Кадр из фильма «По Фрейду»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

18 апреля в российский прокат выйдет драма «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом в главной роли.

Действие фильма разворачивается в Лондоне. По сюжету Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом (будущий автор цикла повестей «Хроники Нарнии»), чтобы обсудить главную загадку мироздания.

В проекте также снялись Мэттью Гуд, Лив Лиза Фрис, Джоди Бальфур, Орла Брэйди, Стивен Кэмпбелл Мур, Риз Мэннион, Падрик Дилейни, Том Бишопс и Гари Бакли.

Ранее премьера фильма планировалась на 29 февраля, однако ее перенесли. С 18 апреля картину «По Фрейду» можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.

Девица, 2024. Календарь премьер: даты релиза российских и зарубежных фильмов 2024 года
Фильмы
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
4 сезон «Медиатора»: будет ли продолжение популярного сериала