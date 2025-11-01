Видео
По кладбищенской дороге сериал 2025: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

1 ноября, 20:00

1 мин.

Стартовал сериал «По кладбищенской дороге»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Вниз по кладбищенской дороге», реж. Сэмюэл Донован, Боркур Сигторссон, Натали Бэйли, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Вниз по кладбищенской дороге», реж. Сэмюэл Донован, Боркур Сигторссон, Натали Бэйли, Apple TV+

На платформе Apple TV+ стартовал сериал «По кладбищенской дороге». Проект, основанный на одноименном романе Мика Геррона, рассказывает о Саре Такер, одержимой поисками пропавшей после взрыва соседской девочки.

Кто снялся в сериале «По кладбищенской дороге»

В сериале «По кладбищенской дороге» снялись Эмма Томпсон, Рут Уилсон, Адам Годли, Адиль Ахтар, Том Райли, Элла Брукколери, Том Гудман-Хилл, Аийша Харт, Даррен Бойд и Нэйтан Стюарт-Джарретт.

Трейлер сериала «По кладбищенской дороге»

Расписание релиза эпизодов сериала «По кладбищенской дороге»

1 серия 29 октября
2 серия 29 октября
3 серия 5 ноября
4 серия 12 ноября
5 серия 19 ноября
6 серия 26 ноября
7 серия 3 декабря
8 серия 10 декабря
Сериалы
