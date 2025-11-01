Стартовал сериал «По кладбищенской дороге»: расписание релиза эпизодов

1 ноября, 20:00
На платформе Apple TV+ стартовал сериал «По кладбищенской дороге». Проект, основанный на одноименном романе Мика Геррона, рассказывает о Саре Такер, одержимой поисками пропавшей после взрыва соседской девочки.
В сериале «По кладбищенской дороге» снялись Эмма Томпсон, Рут Уилсон, Адам Годли, Адиль Ахтар, Том Райли, Элла Брукколери, Том Гудман-Хилл, Аийша Харт, Даррен Бойд и Нэйтан Стюарт-Джарретт.
|1 серия
|29 октября
|2 серия
|29 октября
|3 серия
|5 ноября
|4 серия
|12 ноября
|5 серия
|19 ноября
|6 серия
|26 ноября
|7 серия
|3 декабря
|8 серия
|10 декабря