Стартовал сериал «По кладбищенской дороге»: расписание релиза эпизодов

На платформе Apple TV+ стартовал сериал «По кладбищенской дороге». Проект, основанный на одноименном романе Мика Геррона, рассказывает о Саре Такер, одержимой поисками пропавшей после взрыва соседской девочки.

Кто снялся в сериале «По кладбищенской дороге»

В сериале «По кладбищенской дороге» снялись Эмма Томпсон, Рут Уилсон, Адам Годли, Адиль Ахтар, Том Райли, Элла Брукколери, Том Гудман-Хилл, Аийша Харт, Даррен Бойд и Нэйтан Стюарт-Джарретт.

Трейлер сериала «По кладбищенской дороге»

Расписание релиза эпизодов сериала «По кладбищенской дороге»