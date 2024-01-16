«Медведь» и «Наследники» стали лидерами церемонии «Эмми»

Завершилась 75-я церемония вручения премии «Эмми». Лидерами по количеству полученных наград на ней стали сериалы «Медведь» и «Наследники».

У обоих проектов почти равное количество побед: «Медведь» выиграл в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Джереми Аллен Уайт), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Эбон Мосс-Бакрак) и «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале» (Айо Эдебири).

Также «Эмми» получил режиссер проекта Кристофер Сторер за эпизод Review. Он же выиграл премию за лучший сценарий комедийного сериала (эпизод «Система»).

«Наследники» же были награждены «Эмми» за лучший драматический сериал, а также в номинациях «Лучший актер в драматическом сериале» (Киран Калкин) и «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Сара Снук).

Режиссер сериала Марк Майлод и создатель «Наследников» Джесси Армстронг получили «Эмми» за эпизод «Свадьба Коннора».

Еще одним заметным проектом-лауреатом стал сериал «Грызня», победивший в номинациях за лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы (Ли Сон Джин выиграл премию за эпизод «Птицы не поют, а кричат от боли»). Он же получил награду в режиссерской номинации за эпизод «Фигуры света».

Исполнители главных ролей в сериале «Грызня» получили «Эмми» в номинациях «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» и «Лучший актер в мини-сериале или фильме».