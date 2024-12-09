Юра Борисов стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

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Актер Юра Борисов стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучший актер второго плана» за роль телохранителя Игоря в картине Шона Бэйкера «Анора».

Юра Борисов разделил награду с Кираном Калкиным, который был номинирован за роль Бенджи Каплана в драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль» о двоюродных братьях, погружающихся в историю Холокоста.

В фильме Шона Бэйкера «Анора» Юра Борисов сыграл персонажа, который пытался заставить главную героиню аннулировать брак с сыном русского олигарха, но позже пересмотрел свои взгляды.