Вышел тизер-трейлер 3-го сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

Сегодня, 16:00
KION опубликовал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Почка». Режиссером продолжения проекта выступила Мария Шульгина («Любовь без размера»).
В третьем сезоне Наташе Кустовой грозит тюремный срок, которого можно избежать, получив опеку над ребенком. Главная героиня готова на все, чтобы не сталкиваться с последствиями своих рискованных и незаконных действий.
В третьем сезоне «Почки» снялись Любовь Аксенова, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Янина Лакоба, Олег Чугунов, Павел Чинарев, Леонид Бичевин и Антон Филипенко.
Дата релиза третьего сезона «Почки» пока неизвестна.