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Почтарь фильм 2025: дата выхода и трейлер — Александр Петров
Фильмы и сериалы

17 апреля, 17:55

1 мин.

Драма «Почтарь» с Александром Петровым выйдет 24 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Почтарь», реж. Андрей Разенков / МТС Медиа, Trikita Entertainment, Virtual Kick Studio
Фото Кадр из фильма «Почтарь», реж. Андрей Разенков / МТС Медиа, Trikita Entertainment, Virtual Kick Studio
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24 апреля в российских кинотеатрах выйдет картина Андрея Разенкова «Почтарь». Премьера фильма приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Действие проекта разворачивается в 1942 году. По сюжету после пропажи особо важного письма из военного ведомства почтарь, который видел его последним, становится единственной зацепкой в поисках.

Кто снялся в фильме «Почтарь»

В драме снялись Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и Владислав Абашин.

Трейлер фильма «Почтарь»

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