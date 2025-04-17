Драма «Почтарь» с Александром Петровым выйдет 24 апреля

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24 апреля в российских кинотеатрах выйдет картина Андрея Разенкова «Почтарь». Премьера фильма приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Действие проекта разворачивается в 1942 году. По сюжету после пропажи особо важного письма из военного ведомства почтарь, который видел его последним, становится единственной зацепкой в поисках.

Кто снялся в фильме «Почтарь»

В драме снялись Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и Владислав Абашин.