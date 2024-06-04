Начались съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым

Сегодня, 12:30
Стартовали съемки детективной драмы «Почтарь», главную роль в которой сыграл Александр Петров. Режиссером проекта выступил Андрей Разенков («Москва, я люблю тебя!»). Он же написал сценарий картины вместе с Михаилом Петуховым («Зона милосердия»).
Действие проекта разворачивается в 1942 году в небольшом советском городке. По сюжету после пропажи особо важного письма из военного ведомства почтарь (Петров), который видел его последним, становится единственной зацепкой в поисках.
В фильме также снялись Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и Владислав Абашин.
Премьера «Почтаря» запланирована на 2025 год. Цифровой релиз проекта пройдет на платформе KION.