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Поднятие уровня в одиночку 2 сезон: дата выхода серий — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:45

1 мин.

Стартовал 2-й сезон аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку», реж. Сюнсукэ Накасигэ / Aniplex, A-1 Pictures, REDICE Studio
Фото Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку», реж. Сюнсукэ Накасигэ / Aniplex, A-1 Pictures, REDICE Studio
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На Crunchyroll стартовал второй сезон аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». Проект рассказывает об охотниках на монстров, у которых есть возможность самосовершенствоваться, становясь лучше в своем опасном деле. Однако для повышения уровня придется рискнуть, поставив на кон все.

Режиссером «Поднятия уровня в одиночку» выступил Сюнсукэ Накасигэ, известный по работе над такими проектами, как «Мастера меча онлайн» и «Комендант общежития богинь».

Трейлер 2-го сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

1 серия 4 января
2 серия 11 января
3 серия 18 января
4 серия 25 января
5 серия 1 февраля
6 серия 8 февраля
7 серия 15 февраля
8 серия 22 февраля
9 серия 1 марта
10 серия 8 марта
11 серия 15 марта
12 серия 22 марта
13 серия 29 марта
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