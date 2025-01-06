Стартовал 2-й сезон аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 13:45
На Crunchyroll стартовал второй сезон аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку». Проект рассказывает об охотниках на монстров, у которых есть возможность самосовершенствоваться, становясь лучше в своем опасном деле. Однако для повышения уровня придется рискнуть, поставив на кон все.
Режиссером «Поднятия уровня в одиночку» выступил Сюнсукэ Накасигэ, известный по работе над такими проектами, как «Мастера меча онлайн» и «Комендант общежития богинь».
|1 серия
|4 января
|2 серия
|11 января
|3 серия
|18 января
|4 серия
|25 января
|5 серия
|1 февраля
|6 серия
|8 февраля
|7 серия
|15 февраля
|8 серия
|22 февраля
|9 серия
|1 марта
|10 серия
|8 марта
|11 серия
|15 марта
|12 серия
|22 марта
|13 серия
|29 марта