Дата выхода мини-сериала «Подобный дракону: Якудза»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 21:30
24 октября на Amazon Prime Video пройдет премьера криминального мини-сериала «Подобный дракону: Якудза». Адаптация серии популярных видеоигр расскажет о жизненном пути воина Кадзумы Кирю. В проект войдет шесть эпизодов.
В сериале «Подобный дракону: Якудза» снялись Рема Такэути, Кэнто Каку, Мунэтака Аоки, Мисато Морита, Юми Каваи, Масая Като, Саки Такаока, Коити Сато и Тосиаки Карасава.
|1 серия
|24 октября
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24 октября
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|31 октября
|6 серия
|31 октября