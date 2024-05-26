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Подрезанные сериал 2024: дата выхода и расписание серий, трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:00

1 мин.

Дата выхода сериала «Подрезанные»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Подрезанные»
Фото Кадр из сериала «Подрезанные»
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4 июня на FX и Hulu пройдет премьера многосерийной спортивной драмы «Подрезанные». Режиссером проекта выступил Кевин Брэй («Женщина при деньгах»).

По сюжету Док Риверс становится главным тренером баскетбольной команды «Клипперс». У ее игроков есть все шансы впервые одержать победу в национальном чемпионате, однако непредсказуемый владелец команды Дональд Стерлинг все время вносит свои коррективы в тренерский процесс, продвигая непопулярные решения. В ответ Риверс стремится минимизировать влияние Стерлинга на команду.

В проекте снялись Келли АуКойн, Майкл Хайдеман, Джок МакКиссик, Лоренс Фишберн, Эд О'Нил, Джеки Уивер, Чарли Макэлвин, Клифтон Дэвис, Петри Хокинс-Бирд и Майк Миллер.

Расписание релиза эпизодов сериала «Подрезанные»

1 серия 4 июня
2 серия 4 июня
3 серия 11 июня
4 серия 18 июня
5 серия 25 июня
6 серия 2 июля
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