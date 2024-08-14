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Подростки Первая любовь фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:00

0 мин.

Картина «Подростки. Первая любовь» выйдет в российский прокат 29 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Подростки. Первая любовь»
Фото Кадр из фильма «Подростки. Первая любовь»
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29 августа в российский прокат выйдет фильм Святослава Подгаевского «Подростки. Первая любовь» («Приворот. Черное венчание», «Пищеблок»).

По сюжету подростки Олег и Ольга влюблены, но отец девушки против ее выбора, потому что считает Олега ненадежным. Чувствам пары предстоит пройти испытание временем.

В фильме снялись Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма и Антон Артемьев.

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