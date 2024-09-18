Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Подростки в космосе сериал 2024: трейлер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Подростки в космосе» с Львом Зулькарнаевым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Подростки в космосе»
Фото Кадр со съемок сериала «Подростки в космосе»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Wink опубликовал трейлер сериала «Подростки в космосе», персонажи которого стремятся предотвратить экологическую катастрофу. Режиссером проекта выступил Митрий Семенов-Алейников («Вредная привычка», «Запретная зона»).

В сериале снялись Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян и Владимир Сарапульцев.

Трейлер сериала «Подростки в космосе»

Когда выйдет сериал «Подростки в космосе»

Премьера сериала «Подростки в космосе» пройдет 3 октября на платформе Wink.

Комбинация, Wink. Где смотреть сериал «Комбинация»

Сериалы
Новости холдинга
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ