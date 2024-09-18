Вышел трейлер сериала «Подростки в космосе» с Львом Зулькарнаевым

Wink опубликовал трейлер сериала «Подростки в космосе», персонажи которого стремятся предотвратить экологическую катастрофу. Режиссером проекта выступил Митрий Семенов-Алейников («Вредная привычка», «Запретная зона»).

В сериале снялись Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян и Владимир Сарапульцев.

Трейлер сериала «Подростки в космосе»

Когда выйдет сериал «Подростки в к

осмосе»