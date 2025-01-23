Дата выхода сериала «Подслушано в Рыбинске»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:15
30 января на START пройдет премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» от режиссера Петра Тодоровского («Здоровый человек»). Главные роли в проекте исполнили Тимофей Трибунцев («Метод») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»).
По сюжету провинциальный журналист выводит свою карьеру на новый уровень, после того как у него начинают появляться видения, предсказывающие трагические события.
В проекте снялись Рузиль Минекаев, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков, Григорий Калинин, Сергей Козик и Екатерина Чаннова.
|1 серия
|30 января
|2 серия
|30 января
|3 серия
|6 февраля
|4 серия
|13 февраля
|5 серия
|20 февраля
|6 серия
|27 февраля
|7 серия
|6 марта
|8 серия
|6 марта