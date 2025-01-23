Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Подслушано в Рыбинске сериал: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Дата выхода сериала «Подслушано в Рыбинске»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский / START, Premier
Фото Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске», реж. Петр Тодоровский / START, Premier
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

30 января на START пройдет премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» от режиссера Петра Тодоровского («Здоровый человек»). Главные роли в проекте исполнили Тимофей Трибунцев («Метод») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

По сюжету провинциальный журналист выводит свою карьеру на новый уровень, после того как у него начинают появляться видения, предсказывающие трагические события.

Кто снялся в сериале «Подслушано в Рыбинске»

В проекте снялись Рузиль Минекаев, Тимофей Трибунцев, Антон Васильев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина, Сергей Дьяков, Григорий Калинин, Сергей Козик и Екатерина Чаннова.

Трейлер сериала «Подслушано в Рыбинске»

Расписание релиза эпизодов сериала «Подслушано в Рыбинске»

1 серия 30 января
2 серия 30 января
3 серия 6 февраля
4 серия 13 февраля
5 серия 20 февраля
6 серия 27 февраля
7 серия 6 марта
8 серия 6 марта
Охотники за&nbsp;призраком 2025: дата выхода серий. Стартовал сериал «Охотники за призраком»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
Новости холдинга
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Овечкин рассказал о визите в Зал славы «Эдмонтона» и гонке за Гретцки
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом на трассе под Волгоградом
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Сериал «Белый лотос» продлен на 4-й сезон