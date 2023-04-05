Показали официальный трейлер фильма «Барби»

Сегодня, 13:35
Киностудия Warner Bros. представила официальный трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Режиссер — Грета Гервиг. В нем можно увидеть различные версии кукол и как проходит их яркая жизнь в Барбиленде.
Сюжет фильма завязан на том, что Барби выгоняют из Барбиленда, поскольку она не соответствует его стандартам красоты. В новую жизнь в реальный мир вместе с ней отправляется и Кен. Там они обнаруживают, что совершенства нельзя достичь без внутренней гармонии.
Мировая премьера фильма «Барби» намечена на 21 июля 2023 года.
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