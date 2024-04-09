Вышел трейлер фильма «Полет на Луну» со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

Sony Pictures Entertainment опубликовал трейлер фильма «Полет на Луну». Режиссером проекта выступил Грег Берланти («С любовью, Саймон»).

Действие фильма разворачивается в 1960-е годы, в период космической гонки между СССР и США. «Полет на Луну» рассказывает о специалистке в области маркетинга, которую нанимают для улучшения имиджа НАСА, в частности, широкого освещения миссии «Аполлон-11».

Однако ее главная задача — инсценировать высадку на Луну в качестве запасного плана, если миссия провалится.

В картине снялись Скарлетт Йоханссон, Вуди Харрельсон, Ченнинг Татум, Джим Рэш, Рэй Романо, Питер Джекобсон, Джо Крест, Колин Вуделл, Кристиан Клименсон и Грег Крик.

Мировая премьера «Полета на Луну» запланирована на 12 июля 2024 года. Цифровой релиз картины пройдет на Apple TV+. Его точная дата пока неизвестна.