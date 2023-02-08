Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал, что повторно скинуть вес для него не проблема

Михаил Казаков, сыгравший в популярном ситкоме «Папины дочки», получившем сейчас продолжение, уже около двух лет восстанавливается после падения с 5 этажа. В 2018 году актер поразил всех новым имиджем, избавившись от длинных волос и 40 килограммов. Сейчас он немного набрал в весе, но уверен, что после выздоровления сможет быстро избавиться от лишнего. Об этом сообщает сайт KP.RU.

— Михаил, сколько вы сейчас весите?

— Без аппарата и пластинок где-то 95 кило, мне сказали. Для меня скинуть лишний вес не проблема. Я всю жизнь был спортсменом, а это очень сильно сжигает калории. Из-за этого возникали нестыковки: киношникам нужно, чтобы я был толстым, а я физически не могу: организм сам худеет из-за подвижного образа жизни. Мне приходилось толстеть специально — меньше двигаться, больше есть. Как-то во время съемок «Папиных дочек» я сильно сам собой похудел. И меня попросили обратно набрать вес, потому что Полежайкин без 20 кило уже не тот.

— И тем не менее вы потом все равно вернули себе кубики на прессе.

— Это был особый случай. Там была мотивация не похудеть, а проучить себя. Я был очень не прав и решил лишить себя руля. Настолько, что практически исключил даже общественный транспорт. Начал ходить, в день, бывало, по 64 километра проходил. Поначалу и ноги болели. Потом привык. К тому же тогда еще были планы сняться в одном фильме, и в итоге я добился идеального тела. Мог не просто стоять, а ходить, прыгать, бегать на руках, настолько я был в хорошей физической форме. Как раз в этот момент падение с 12 метров! И планы «немножко» поменялись.