Комедийный боевик «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мерфи выйдет 3 июля

3 июля на платформе Netflix пройдет премьера комедийного боевика Марка Моллоя «Полицейский из Беверли-Хиллз 4». По сюжету после смерти старого друга Аксель Фоули возвращается в Беверли-Хиллз для проведения очередного расследования.

В картине снялись Эдди Мерфи, Джадж Райнхолд, Джозеф Гордон-Левитт, Кевин Бейкон, Бронсон Пиншо, Джон Эштон, Пол Райзер, Тейлор Пейдж, Сара Старк и Джеймс Роджерс.

Первая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» вышла в 1984 году, релиз сиквела состоялся в 1987 году, а премьера третьей части прошла в 1994 году.