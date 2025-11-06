Александр Петров сыграет главную роль в новом сезоне «Фишера»

6 ноября, 15:30
Александр Петров сыграет главную роль в третьем сезоне «Фишера». Продолжение проекта получило название «После Фишера. Инквизитор».
Режиссером нового сезона выступает Ольга Френкель («Инсомния»), а сценаристом — Татьяна Арцеулова («Коса»).
Ранее было объявлено, что главные роли в третьем сезоне «Фишера» сыграют Юлия Снигирь и Полина Гухман.
В новой главе истории местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов берутся за расследование нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.