После Фишера Инквизитор 2026 сериал 3 сезон: Александр Петров
Фильмы и сериалы

6 ноября, 15:30

1 мин.

Александр Петров сыграет главную роль в новом сезоне «Фишера»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор», реж. Ольга Френкель, «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН»
Фото Wink.

Александр Петров сыграет главную роль в третьем сезоне «Фишера». Продолжение проекта получило название «После Фишера. Инквизитор».

Режиссером нового сезона выступает Ольга Френкель («Инсомния»), а сценаристом — Татьяна Арцеулова («Коса»).

Ранее было объявлено, что главные роли в третьем сезоне «Фишера» сыграют Юлия Снигирь и Полина Гухман.

В новой главе истории местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов берутся за расследование нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

Новые кадры со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор»

Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор», реж. Ольга Френкель, «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН»
Фото Wink.
Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор», реж. Ольга Френкель, «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН»
Фото Wink.
Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор», реж. Ольга Френкель, «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН»
Фото Wink.
Кадр со съемок сериала «После Фишера. Инквизитор», реж. Ольга Френкель, «КЕЙСТОУН ПРОДАКШН»
Фото Wink.
Фишер 3 сезон: что известно и&nbsp;сюжет&nbsp;&mdash; дата выхода.«Фишер»: что известно о 3-м сезоне русского триллера
