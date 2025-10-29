Видео
После смерти Романа Попова на экраны выйдут пять проектов с его участием
Фильмы и сериалы

29 октября, 16:15

1 мин.

После смерти Романа Попова на экраны выйдут пять проектов с его участием

Мария Задорожная
Автор
Фото Анатолий Ломахов, Global Look Press

Актер Роман Попов успел сняться в пяти картинах, которые готовятся к премьерному показу, сообщает Telegram-канал Mash.

Эти фильмы планируют выпустить в ближайшие два года. Первой из них станет новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу» с участием уругвайской актрисы Наталии Орейро. Показ в российском прокате назначен на 27 ноября. В центре сюжета — простой российский юрист, у которого неожиданно начинают сбываться детские мечты; одна из них как-то связана со звездой «Дикого ангела».

Еще четыре проекта с участием звезды «Полицейского с Рублевки» находятся в производстве. Среди них — сериал «Большой человек» и фильм «Несвятая Валентина» о девушке с аллергией на любовь.

28 октября стало известно о смерти актера. Роман Попов скончался в 40 лет после рецидива рака мозга. В последние дни он находился в крайне тяжелом состоянии, был в коме и подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Что известно о&nbsp;смерти актера из &laquo;Полицейского с&nbsp;Рублевки&raquo; Романа Попова.Что известно о смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Романа Попова
