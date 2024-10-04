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Последние дни космической эры сериал 2024: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:10

1 мин.

На Hulu вышел сериал «Последние дни космической эры»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последние дни космической эры»
Фото Кадр из сериала «Последние дни космической эры»
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2 октября на Hulu прошла премьера всех восьми эпизодов первого сезона сериала «Последние дни космической эры». Режиссерами проекта выступили Крив Стендерс («Морская полиция: Сидней»), Рэйчел Уорд («Проливы») и Бхарат Наллури («Мальчик поглощает Вселенную»).

Действие «Последних дней космической эры» разворачивается в 1979 году в Западной Австралии. По сюжету в городе идет подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная», а американская космическая станция «Скайлэб» терпит крушение. Из-за забастовки энергетиков регион может погрузиться во тьму, и на фоне царящего хаоса нескольким семьям предстоит попытаться сохранить отношения.

В сериале снялись Джесси Спенсер, Рада Митчелл, Дебора Мэйлман, Яцек Коман, Фам Линь Дан, Джордж Мэйсон и Ана Мария Бело.

Трейлер сериала «Последние дни космической эры»

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