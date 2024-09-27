Стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 27 сентября, на платформе START стартовал сериал «Последний богатырь. Наследие», события которого разворачиваются спустя 20 лет после фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы».

По сюжету проекта дочерям богатыря Ивана предстоит спасти Белогорье и своего отца.

В «Наследии» снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Расписание релиза эпизодов сериала «Последний богатырь. Наследие»