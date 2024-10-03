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Последний богатырь Наследие сериал 2024: где смотреть все серии онлайн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:45

1 мин.

Где смотреть сериал «Последний богатырь. Наследие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
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27 сентября на START пошла премьера первых двух эпизодов сериала «Последний богатырь. Наследие». События проекта разворачиваются спустя 20 лет после произошедшего в картине «Последний богатырь: Посланник тьмы».

В «Наследии» дочерям богатыря Ивана предстоит спасти Белогорье и своего отца.

В сериале снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Где смотреть сериал «Последний богатырь. Наследие»

Все эпизоды сериала «Последний богатырь. Наследие» выходят на платформе START. Премьера 3 серии проекта состоится 4 октября.

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