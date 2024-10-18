Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие»

Сегодня, 18 октября, на START и Okko вышел пятый эпизод многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». Проект рассказывает о дочерях богатыря Ивана Марье и Софье, которые стремятся защитить сказочную страну.

Кто снялся в сериале «Последний богатырь. Наследие»

В сериале «Последний богатырь. Наследие» снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Когда выйдет 6 серия сериала «Последний богатырь. Наследие»

Шестой эпизод сериала «Последний богатырь. Наследие» выйдет 25 октября.