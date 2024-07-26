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Последний богатырь Наследие сериал: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

START показал тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
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START опубликовал тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие». Режиссером проекта выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы»).

По сюжету дочь богатыря Ивана возвращается в прошлое, чтобы спасти своего отца и сказочную страну Белогорье.

В проекте снялись Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Татьяна Догилева, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк и Дмитрий Лысенков.

Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» запланирована на осень этого года.

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