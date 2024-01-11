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Последний наемник, На земле святых и грешников: дата выхода, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:55

1 мин.

В России состоялась премьера фильма «Последний наемник»

Фильм «Последний наемник» с Лиамом Нисоном вышел в российский прокат
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Последний наемник».
Фото Кадр из фильма «Последний наемник»
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Сегодня, 11 января, состоялась российская премьера фильма «Последний наемник» (в другом варианте — «На земле святых и грешников») с Лиамом Нисоном в главной роли.

По сюжету ушедший на покой наемник возвращается к прежней жизни, вынужденно вступая в схватку с террористами.

В картине Роберта Лоренца («Заступник») снялись Керри Кондон, Десмонд Иствуд, Конор Макнил, Шеймус О'Хара, Бернадетт Карти, Киран Хайндс, Нив Кьюсак и Мишель Глисон.

Фильм «Последний наемник» уже можно посмотреть во многих российских кинотеатрах.

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