Вышел тизер-трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Central Partnership опубликовал трейлер фильма «Последний ронин». Режиссером и сценаристом картины выступил Макс Шишкин («Последний трек»).

По сюжету одинокий путник странствует по опасным пустошам в попытках отыскать убийцу своего отца. Однако жизнь главного героя меняется после встречи с девочкой-подростком Марией, которая просит довести ее до места, где она родилась.

В картине снялись Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев и Максим Колесниченко.

«Последний ронин» выйдет в российских кинотеатрах 26 декабря.