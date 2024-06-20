Вышел тизер-трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Сегодня, 17:10
Central Partnership опубликовал трейлер фильма «Последний ронин». Режиссером и сценаристом картины выступил Макс Шишкин («Последний трек»).
По сюжету одинокий путник странствует по опасным пустошам в попытках отыскать убийцу своего отца. Однако жизнь главного героя меняется после встречи с девочкой-подростком Марией, которая просит довести ее до места, где она родилась.
В картине снялись Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев и Максим Колесниченко.
«Последний ронин» выйдет в российских кинотеатрах 26 декабря.