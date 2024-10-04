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Постучись в мою дверь в Москве 2 сезон: почему Никита Волков ушел
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:35

1 мин.

Никита Волков не будет сниматься во 2-м сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
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Актер Никита Волков не вернется к своей роли во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Некоторые поклонники шоу связывают уход актера с конфликтом его жены с исполнительницей главной роли Лианой Грибой.

«Никиты Волкова действительно не будет во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве». Вопреки всем слухам, причина замены главного актера связана со сложностями в совпадении производственных графиков с занятостью актера, не более. Никита большой актер, у него много проектов и плотный график съемок. Несмотря на это, мы продолжим съемки сериала, но с другим актером в роли Сергея Градского, который еще успеет полюбиться нашим зрителям», — подтвердили в совместном заявлении официальные представители сериала.

Проект Всеволода Аравина и Каролины Кубринской представляет собой адаптацию популярного турецкого телесериала «Постучись в мою дверь». По сюжету русской версии студентка Саша (Лиана Гриба) и архитектор Сергей (Никита Волков) притворяются влюбленной парой, чтобы Сергей смог вернуть свою бывшую девушку, а Саша — сосредоточиться на учебе.

Первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» получил смешанные отзывы, но, тем не менее, был продлен на второй сезон.

Постучись в&nbsp;мою дверь в&nbsp;Москве: стоит&nbsp;ли смотреть. «Постучись в мою дверь в Москве»: почему ремейк турецкого сериала не нравится зрителям

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