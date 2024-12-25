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Постучись в мою Тверь фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

Комедия «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным выйдет 1 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь», реж. Симон Багдасарян / K.B.A.
Фото Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь», реж. Симон Багдасарян / K.B.A.
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1 января 2025 года в российский прокат выйдет комедия «Постучись в мою Тверь» от режиссера Симона Багдасаряна («Трепачи»). Сценарий фильма написала Оксана Серопян («Любовь зла»).

По сюжету картины Алиса приезжает в Тверь ради получения земельного участка на местной ферме, однако своенравный владелец Сергей не настроен его отдавать. Алиса тоже не собирается сдаваться и готова преодолеть все испытания непривычной провинциальной жизни ради достижения своей цели.

Кто снялся в фильме «Постучись в мою Тверь»

В проекте снялись Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Анастасия Буткова и Алиса Стасюк.

Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь», реж. Симон Багдасарян / K.B.A.
Фото Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь», реж. Симон Багдасарян / K.B.A.

Трейлер фильма «Постучись в мою Тверь»

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